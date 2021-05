Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait-il le bon choix en misant sur Achraf Hakimi ?

Publié le 30 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Pour remplacer Alessandro Florenzi, Leonardo est bien décidé à mettre la main sur Achraf Hakimi, malgré le montant conséquent réclamé par l’Inter. Mais selon vous, le latéral droit est-il la recrue idéale pour le PSG ?

Peu satisfait des prestations d’Alessandro Florenzi cette saison, Leonardo aurait décidé de ne pas conserver l’international italien prêté l’été dernier par l’AS Roma. Le PSG est donc à la recherche d’un nouveau latéral droit, et la priorité du club parisien serait toute trouvée. À en croire la presse italienne cette semaine, Achraf Hakimi est en effet dans le viseur du PSG, une information confirmée depuis par de nombreux médias. D’après RMC , Leonardo discuterait depuis plusieurs semaines avec l’entourage du Marocain. Ce dernier souhaiterait rejoindre la capitale et aurait même trouvé un accord de principe avec le PSG. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport annonçait de son côté que le latéral droit de 22 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025, était tout proche de la capitale, mais faut-il encore convaincre l’Inter Milan.

Achraf Hakimi, le bon profil pour le PSG ?