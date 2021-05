Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une grosse décision pour Achraf Hakimi !

Publié le 30 mai 2021 à 15h10 par T.M.

Selon les informations en provenance d’Italie, l’arrivée d’Achraf Hakimi au PSG ne serait qu’une question de jours. Un dossier dans lequel le Real Madrid ne devrait pas s’interposer. Explications.

A l’approche du mercato estival, la priorité du PSG est très claire : recruter un arrière droit. Pas convaincu par Alessandro Florenzi, Leonardo va renvoyer l’Italien à l’AS Rome et c’est d’ailleurs en Serie A que son remplaçant se trouverait. En effet, le PSG préparerait un énorme coup puisqu’il pourrait aller chercher Achraf Hakimi à l’Inter Milan. Profitant des déboires financiers du club lombard, les Parisiens pourraient alors récupérer le Marocain, considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Néanmoins, au-dessus d’Hakimi plane toujours l’ombre du Real Madrid…

Le Real Madrid laisse la voie libre au PSG !