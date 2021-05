Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultime blocage à résoudre pour l'arrivée d'Achraf Hakimi ?

Publié le 30 mai 2021 à 11h10 par La rédaction

Achraf Hakimi semble se rapprocher de plus en plus du PSG. Le club parisien se serait mis d’accord avec l’Inter sur le montant du transfert, mais il resterait désormais à en définir les modalités.

Plus le temps passe et plus Achraf Hakimi semble se rapprocher du PSG. Alors qu’il cherche un renfort sur le côté droit de sa défense, le club de la capitale ne va pas conserver Alessandro Florenzi, prêté cette saison par l’AS Rome. Il pourrait, en revanche, faire venir Achraf Hakimi, le latéral droit de l’Inter. Après avoir connu le Real Madrid, Dortmund, et donc l’Inter, le Marocain pourrait prochainement découvrir la France et Paris.

L’Inter privilégierait un transfert sec