Mercato - PSG : Florenzi va jouer un grand rôle pour cette priorité de Leonardo !

Publié le 30 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG pour qui un accord aurait déjà été trouvé, Achraf Hakimi n’aurait pas encore quitté l’Inter en raison de l’absence d’un consensus sur l’indemnité du transfert. Mais son successeur pourrait déjà être connu : Alessandro Florenzi.

Et si la première recrue estivale du PSG se nommait Achraf Hakimi ? En quête d’un latéral droit dans le cadre du mercato à venir et pour combler le vide que l’imminent départ d’Alessandro Florenzi va créer, Leonardo scruterait le marché afin de mettre la main sur un arrière latéral évoluant à cette position. Et à en croire les dernières informations dont celles de Foot Mercato , un accord total aurait été trouvé entre le PSG et le clan Hakimi pour un contrat de cinq ans.

Florenzi et Hakimi risquent de se croiser !