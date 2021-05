Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Hakimi !

Publié le 29 mai 2021 à 21h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo se lancerait sur les traces d’Achraf Hakimi avec qui il aurait déjà trouvé un accord contractuel. Une offre aurait été formulée à l’Inter, mais elle ne serait pas jugée suffisante.

Le PSG ferait d’Achraf Hakimi sa grande priorité pour le mercato estival à l’instant T. D’après RMC Sport , des discussions auraient été initiées depuis de plusieurs semaines entre le clan Hakimi et les dirigeants du PSG. Ce dossier aurait pris une énorme tournure ce samedi puisque le latéral droit de l’Inter aurait donné son accord au PSG pour un contrat de cinq saisons. Il ne manquerait plus qu’à en faire de même sur l’indemnité de transfert avec l’Inter. Et les négociations seraient déjà lancées !

Une offre de 50M€ pour Hakimi !