Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat d'Achraf Hakimi au PSG est dévoilé !

Publié le 30 mai 2021 à 10h10 par La rédaction

L’arrivée d’Achraf Hakimi au PSG serait proche d’être concrétisée. Et le futur contrat du Marocain dans la capitale serait même déjà connu...

Le PSG semble vouloir attaquer vite et fort lors du mercato estival qui arrive. Afin de récupérer le titre de champion de France perdu cette saison et d’aller enfin décrocher cette Ligue des champions qui le fuit, le club de la capitale veut se renforcer dans l’un des secteurs qui lui fait défaut depuis plusieurs années : le poste d'arrière droit. Prêté cette année par l’AS Rome, Alessandro Florenzi ne devrait pas rester. Et pour le remplacer, de nombreux médias annoncent qu’Achraf Hakimi pourrait arriver en provenance de l'Inter Milan.

Un contrat longue durée pour Hakimi ?