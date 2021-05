Foot - PSG

PSG : L'énorme sortie de Thiago Silva sur le PSG !

Publié le 30 mai 2021 à 9h15 par K.V.

Après avoir remporté la Ligue des Champions avec Chelsea ce samedi soir, Thiago Silva s'est exprimé. Conscient de ce qu'il a réalisé, il a également laissé échapper la frustration accumulée au cours de ses années au PSG.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, au terme d'une victoire par la plus petite des marges (1-0) face à Manchester City, Thiago Silva a pu soulever la coupe aux grandes oreilles. Une consécration pour le défenseur de 36 ans qui vient d'achever sa première saison sous le maillot de Chelsea de la plus belle des manières. S'il savoure évidemment cette victoire, Thiago Silva n'en oublie pas pour autant son ancien club, le Paris Saint-Germain, à qui il a adressé quelques mots à la fin du match.

« Chaque fois qu'on était éliminés tous les gens trouvaient un coupable, et souvent c'était moi »