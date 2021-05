Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir se montrer plus convaincant pour Hakimi !

Publié le 30 mai 2021 à 16h30 par A.C.

Alors que le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, Leonardo travaillerait déjà sur un énorme dossier, afin de renforcer le Paris Saint-Germain.

Traversant la pire crise économique de son histoire, l’Inter doit absolument vendre cet été. A en croire les médias italiens, les Champions d’Italie devront enregistrer un bénéfice minimum de 80M€ lors du mercato, sacrifiant donc les meilleurs éléments de l’effectif actuel. Il n’a pas fallu longtemps avant que cette situation n’alerte Leonardo ! Le directeur sportif du Paris Saint-Germain connait la Serie A comme sa poche et il n'a pas tardé à foncer sur l’occasion, contactant l’Inter. Sa cible n’est autre qu’Achraf Hakimi, considéré par un grand nombre d’observateurs comme l’un des meilleurs latéraux au monde, passé par le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Ce dossier semble d’ailleurs avancer très rapidement, puisqu’en Italie on parle d'un transfert qui pourrait se conclure au cours des prochaines semaines...

L’Inter doit encore une trentaine de millions au Real Madrid

D’après les informations de Tuttosport , Achraf Hakimi se rapprocherait tout doucement du Paris Saint-Germain... même si son transfert est encore loin d’être bouclé ! Le quotidien explique en effet que l’Inter aurait reçu une offre de 60M€ de la part du PSG, ce qui serait plus qu’insuffisant. Les dirigeants milanais souhaiteraient tirer au moins 80M€ de ce deal avec le PSG et la raison évoquée par Tuttosport est assez simple. Le quotidien rappelle que l’Inter n’a pas encore versé l’intégralité des 40M€ du transfert d’Hakimi au Real Madrid. Il resterait encore une trentaine de millions à rembourser et c’est donc pour cela que les Nerazzurri réclameraient 80M€ minimum pour Hakimi.

« Pour l’instant, il n’y a rien »