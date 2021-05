Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi, Hernandez… Le Qatar prépare un été de folie !

Publié le 31 mai 2021 à 14h30 par T.M.

Si le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, cela bat déjà son plein du côté du PSG. Les rumeurs sont nombreuses et Leonardo serait actif en coulisse. D’ailleurs, à en croire les différents échos, le Qatar serait prêt à offrir un recrutement XXL au PSG.

Malgré la victoire au Trophée des Champions et en Coupe de France, le bilan de la saison du PSG n’est pas bon. En effet, le club de la capitale a échoué dans ses deux principaux objectifs, à savoir conserver son titre en Ligue 1 et remporter la Ligue des Champions. Ce n’est donc pas cette année que le PSG sera sur le toit de l’Europe, mais du côté de Doha, on commence à s’impatienter. Alors que la Coupe du Monde au Qatar aura lieu en 2022, on veut avoir la plus belle des vitrines pour promouvoir cet événements. La saison prochaine sera donc très importante pour le PSG et les dirigeants qataris l’auraient très bien compris. Face à cela, ils pourraient alors mettre les petits plats dans les grands et ne pas regarder à la dépense lors du prochain mercato estival qui s’annonce mouvementé aux abords du Parc des Princes.

Un budget XXL !

Et pour recruter, Leonardo aura besoin de moyens. Des liquidités que le directeur sportif pourrait bien se voir accorder. « Gros budget transfert pour cet été au PSG. Sans doute le club qui sera la plus actif en Europe. L’émir a demandé un renforcement net de l’équipe pour gagner la C1 juste avant la Coupe du monde. En attendant la réforme du FPF, c’est effectivement l’opportunité idéale », a notamment fait savoir Romain Molina sur compte Twitter . Une tendance confirmée dans la foulée par Abdellah Boulma, qui a lui donné des chiffres précis. Ainsi, ce n’est pas moins qu’une enveloppe comprise entre 150 et 200M€ qui pourrait être débloquée pour permettre au PSG d’effectuer un recrutement exceptionnel cet été.

Hakimi, Hernandez… Des stars sont attendues !