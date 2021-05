Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée d’un joueur du Real Madrid est annoncée au PSG !

Publié le 31 mai 2021 à 11h15 par T.M.

Cet été, le PSG compterait visiblement frapper fort pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Et pour cela, Leonardo pourrait notamment aller se servir au Real Madrid.

Quel sera le visage du PSG la saison prochaine ? Après les échecs cette saison, le club de la capitale pourrait bien sortir le chéquier pour revenir encore plus fort et remporter enfin cette Ligue des Champions. Des stars sont ainsi attendues au PSG et pour le moment, les rumeurs sont nombreuses, comme celle menant à Achraf Hakimi (Inter Milan) ou encore Theo Hernandez (Milan AC). Cela pourrait donc bouger au sein de la défense de Mauricio Pochettino, mais cela pourrait ne pas s’arrêter là puisqu’un défenseur central serait également attendu.

« Nous verrons un défenseur du Real Madrid au PSG la saison prochaine »