Mercato - PSG : Une arrivée au PSG ? La réponse du clan Ramos !

Publié le 31 mai 2021 à 10h15 par T.M.

Visiblement sur le départ du Real Madrid, Sergio Ramos doit se trouver un nouveau club. Pourrait-il alors rebondir au PSG ?

Alors que le mercato estival n’est pas encore ouvert, cela s’anime déjà au PSG. En effet, le club de la capitale pourrait totalement chambouler son secteur défensif. Alors que l’arrivée d’Achraf Hakimi serait plus proche que jamais à droite, Theo Hernandez serait lui ciblé pour occuper le couloir gauche. Et en défense centrale, cela pourrait également bouger. Malgré Presnel Kimpembe et Marquinhos, un renfort pourrait bien débarquer au PSG, qui surveillerait notamment depuis plusieurs semaines la situation de Sergio Ramos, en fin de contrat au Real Madrid.

Un avenir loin du PSG ?