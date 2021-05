Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Un renfort colossal pour Thomas Tuchel cet été ?

Publié le 31 mai 2021 à 9h53 par La rédaction

Afin de remercier Thomas Tuchel de son énorme travail abattu ces derniers mois et de la victoire en Ligue des Champions, la direction de Chelsea ferait le forcing pour faire revenir Romelu Lukaku cet été.