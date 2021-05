Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce du clan Pochettino sur son avenir !

Publié le 31 mai 2021 à 8h45 par A.D.

Alors qu'il serait suivi de près par Tottenham et le Real Madrid, Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ depuis plusieurs jours. Mais selon l'entourage du coach argentin, il devrait rester au PSG.

Après seulement six mois passés sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino pourrait faire ses valises et changer de club cet été. Alors qu'il figurerait sur les tablettes de Tottenham et du Real Madrid, le technicien argentin penserait à quitter le PSG. Malgré tout, Leonardo ne veut pas penser à un départ de Mauricio Pochettino. Interrogé sur l'avenir de son entraineur ce dimanche soir, le directeur sportif du PSG a expliqué qu'il ne voulait pas se séparer de lui de si tôt. « Mauricio Pochettino a deux ans de contrat au PSG et on est très contents » , a lâché Leonardo lors d'un entretien accordé à Europe 1 et France Bleu Paris . Et cela tombe bien, puisque Mauricio Pochettino ne compterait pas mettre un terme à son association avec le PSG non plus.

Pochettino va rester au PSG selon son entourage

Selon les informations de César Luis Merlo, divulguées sur son compte Twitter ce dimanche soir, Mauricio Pochettino n'envisagerait pas de quitter le PSG cet été. Après avoir sondé l'entourage du coach argentin, le journaliste de TyC Sports aurait eu la confirmation que Mauricio Pochettino allait rester au PSG, et ce, malgré l'intérêt du Real Madrid et de Tottenham. Leonardo, le directeur sportif parisien, peut donc pousser un ouf de soulagement.