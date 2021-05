Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La priorité d’Al-Khelaïfi est fixée à 15M€ !

Publié le 31 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que le feuilleton Achraf Hakimi bat son plein, Nasser Al-Khelaïfi aurait toujours la volonté de rapatrier Serge Aurier au PSG. Et le président du club de la capitale pourrait parvenir à ses fins contre un chèque de 15M€.

Ces derniers temps, le PSG semble s’être fixé comme objectif le recrutement d’un latéral droit. Certes, le dossier Achraf Hakimi semble être plus que bien parti avec Leonardo à la baguette. D’après Julien Maynard, le directeur sportif ne serait cependant pas à l’initiative de l’opération Serge Aurier qui serait signée Nasser Al-Khelaïfi. Soccer Link révélait d’ailleurs dernièrement qu’un accord de principe aurait été trouvé entre le latéral droit de Tottenham et le président du PSG. Et pour ce qui est de l’indemnité du transfert, Al-Khelaïfi ne serait plus dans le flou.

Serge Aurier disponible pour 15M€