Mercato - PSG : Une énorme avancée dans le dossier Théo Hernandez ?

Publié le 30 mai 2021 à 20h15 par H.G. mis à jour le 30 mai 2021 à 20h17

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Théo Hernandez, le club de la capitale aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le joueur de l’AC Milan.

Le moins que l’on puisse dire est que le Paris Saint-Germain semble vouloir combler les carences sur les flancs de sa défense le plus vite possible. En effet, concernant le côté droit, le club de la capitale serait de plus en plus proche de s’attacher les services d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter si l’on en croit la presse italienne. Pour ce qui est du côté gauche, le PSG a été annoncé sur les traces de Théo Hernandez, auteur d’une excellente saison à l’AC Milan. Et visiblement, là-aussi, Leonardo serait passé à la vitesse supérieure…

Un contrat de 5 ans pour Théo Hernandez à Paris ?

Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par le journaliste Fabrice Hawkins sur son compte Twitter, un accord contractuel aurait d’ores et déjà été trouvé entre le PSG et Théo Hernandez. Cet accord porterait sur les contours d’un bail de cinq ans ainsi que du salaire qui l’accompagnera. Reste maintenant à convaincre l’AC Milan de laisser filer son joueur. Affaire à suivre…