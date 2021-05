Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Serge Aurier !

Publié le 30 mai 2021 à 19h45 par La rédaction

Alors que le PSG est en recherche de renforts pour le côté droit de sa défense, le club de la capitale aurait bien initié des discussions avec Serge Aurier.

L’un des chantiers du mercato à venir du PSG sera le flanc droit de sa défense. En effet, le club de la capitale est en quête d’un nouvel homme dans ce secteur puisqu’Alessandro Florenzi n’a pas convaincu lors de sa saison en prêt en provenance de l’AS Roma. Dans cette optique, le club parisien est annoncé avec insistance sur les traces d’Achraf Hakimi ces derniers jours par la presse italienne. Mais dans le même temps, il se pourrait que les pensionnaires du Parc des Princes accélèrent également sur le dossier Serge Aurier…

Le PSG discute avec Serge Aurier !