Mercato - PSG : Leonardo a une occasion à saisir pour Serge Aurier !

Publié le 30 mai 2021 à 20h45 par H.G. mis à jour le 30 mai 2021 à 20h49

Alors que le PSG aurait coché le nom de Serge Aurier pour renforcer le flanc droit de sa défense, le club de la capitale pourrait bien avoir une fenêtre de tir dans le dossier.

Le mercato estival n’a pas encore débuté officiellement, mais il est déjà agité du côté du PSG. En effet, le club de la capitale s’activerait pour renforcer le côté droit de sa défense et serait proche d’enregistrer la venue d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter dans cette optique si l’on en croit la presse italienne. Parallèlement, le PSG travaillerait sur le dossier Serge Aurier qui, à un an de la fin de son contrat à Tottenham, n’est clairement pas opposé à un retour dans la capitale française où il a joué entre 2014 et 2017.

Tottenham aurait fixé son prix à 15 M€ !