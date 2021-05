Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’issue est imminente pour Sergio Ramos !

Publié le 30 mai 2021 à 22h30 par T.M.

Pas convoqué avec l’Espagne pour disputer l’Euro, Sergio Ramos a actuellement tout le temps pour régler les questions autour de son avenir. Et alors que le feuilleton dure déjà depuis plusieurs mois, la réponse va rapidement tombe pour le joueur du Real Madrid.

Le Real Madrid l’a officialisé il y a peu, David Alaba est désormais un joueur madrilène. L’Autrichien vient ainsi renforcer la charnière centrale, qui pourrait être orpheline de son pilier d’ici peu. En effet, Sergio Ramos pourrait bien ne plus être là d’ici quelques semaines. Visage de la Casa Blanca et important de par son aura, l’Espagnol, en fin de contrat, pourrait terminer sa carrière loin du Real Madrid. N’arrivant pas à trouver d’accord avec Florentino Pérez pour une prolongation, cela bloque sur la durée du contrat et le salaire, Sergio Ramos pourrait ainsi se retrouver libre et cette opportunité ne manquerait notamment pas d’intéresser le PSG.

Une réunion cette semaine !