Mercato - PSG : Leonardo condamné à faire une croix sur ce joueur à 0€ ?

Publié le 30 mai 2021 à 23h45 par La rédaction

L’avenir de Gianluigi Donnarumma est déjà acté, le gardien italien quittera le Milan AC libre le 30 juin. La question est maintenant de savoir où ira-t-il, et si le PSG serait dans la course, la Juventus aurait déjà une longueur d’avance.

À 22 ans, Gianluigi Donnarumma va bien quitter le Milan AC librement cet été. La preuve, le club lombard a déjà trouvé son remplaçant, en la personne du gardien français Mike Maignan. Le portier italien sera donc sur le marché des transferts dans quelques semaines, et tout le monde veut savoir où ira l’un des meilleurs gardiens du monde, projeté comme le gardien de l’avenir du football. Mino Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, devrait donc être énormément sollicité. Mais si le PSG et Leonardo discuteraient déjà avec l’entourage du joueur, c’est un club italien qui serait en tête pour récupérer Gianluigi Donnarumma.

La Juventus en tête pour Donarrumma