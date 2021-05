Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola passe à la vitesse supérieure pour l’avenir de Donnarumma !

Publié le 30 mai 2021 à 12h30 par T.M.

Aujourd’hui, il est donc acté que Gianluigi Donnarumma quittera le Milan AC libre dans quelques semaines. Mais pour aller où ? Le flou reste total, mais en coulisse, cela s’active, notamment autour de Mino Raiola, agent de l’Italien.

Alors que le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, le Milan AC a déjà annoncé une première recrue en la personne de Mike Maignan. Tout juste sacré avec le LOSC, le portier français s’est engagé en Lombardie, où il aurait la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma. En effet, visage du Milan AC ces dernières semaines, le portier italien va s’en aller librement, n’ayant pas réussi à trouver d’accord avec sa direction pour prolonger. « C’est difficile de trouver des joueurs qui commencent et finissent leur carrière dans le même club. Il faut montrer du respect pour les gens qui ont donné au Milan AC et Donnarumma a beaucoup donné. Nos routes se séparent et je ne peux que lui souhaiter le meilleur », assurait ainsi dernièrement Paolo Maldini, actant le départ de Donnarumma.

Ça discute avec le PSG…

Entre le Milan AC et Gianluigi Donnarumma, le divorce est donc acté. Pour l’Italien, la question est maintenant de savoir où il jouera à partir de la saison prochaine. Et forcément, s’offrir un gardien de renommé mondiale pour 0€ intéresse du monde. Ces derniers jours, il a surtout été question d’une arrivée au FC Barcelone, mais cela ne serait pas tout. En effet, le PSG est un candidat de longue date pour accueillir Donnarumma et Leonardo serait toujours positionné. D’ailleurs, il y a quelques jours, le directeur sportif parisien aurait avancé certains de ses pions. Selon les informations de Saber Desfarges, Leonardo se serait ainsi réuni avec Mino Raiola pour parler mercato et bien évidemment, le dossier Gianluigi Donnarumma aurait été évoqué. Bien que le PSG ait actuellement Keylor Navas, l’un des meilleurs gardiens du monde, l’arrivée du portier de 22 ans serait donc d’actualité dans la capitale.

… et la Juventus !