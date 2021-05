Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux pépites de Ligue 1 récupérées par Pablo Longoria ?

Publié le 31 mai 2021 à 0h30 par K.V.

À l'affût des bonnes affaires pour faire progresser l'OM, Pablo Longoria pourrait bien avoir l'opportunité de récupérer deux jeunes pépites sur le départ à l'OGC Nice.

Afin de préparer la saison à venir du côté de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria ne cache pas son envie d'enregistrer les arrivées de plusieurs renforts. « Combien de recrues à l’OM cet été ? Un gardien, un latéral droit plutôt une doublure car l’OM veut Pol Lirola et veut lever l’option, je pense que cela va se faire. Donc on peut imaginer un jeune à ce poste. Un gardien, un défenseur central pour remplacer Duje Caleta Car, un latéral gauche comme doublure de Jordan Amavi. Ça fait trois, un milieu de terrain pour remplacer Kamara, un autre milieu, et un ailier, on sera autour de 6 ou 7 joueurs. (…) Peut être 8, car si tu conserves Milik, Benedetto pourrait partir il faudra donc un attaquant comme doublure, donc au total cela fait 7 à 8 joueurs… » a confié Mohamed Bouhafsi lors d’un live Twitch avec Philousports. Un recrutement que Pablo Longoria voudra évidemment malin et économique. Ainsi, le président de l'OM demeure à l'affût de la moindre bonne affaire, même du côté des plus jeunes joueurs.

L'OM pioche à Nice ?