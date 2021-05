Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Pochettino dicté... par Kylian Mbappé ?

Publié le 30 mai 2021 à 23h10 par A.D.

Orphelin de Zinedine Zidane, Florentino Pérez aimerait beaucoup s'offrir les services de Mauricio Pochettino. Alors qu'il rêverait également d'accueillir Kylian Mbappé au Real Madrid, le président merengue ne devrait pas faire le moindre mouvement pour le coach argentin tant qu'il ne sera pas libre, et ce, pour ne pas froisser la direction du PSG.

Alors qu'il lui restait encore un an de contrat, Zinedine Zidane a décidé de claquer la porte du Real Madrid. Pour remplacer le technicien français, Florentino Pérez aurait plusieurs idées en tête, et notamment celle de nommer Mauricio Pochettino. Toutefois, le coach argentin est encore sous contrat avec le PSG. Et bien que Mauricio Pochettino, aurait annoncé son intention de partir à sa direction, comme révélé par Goal ce dimanche, Florentino Pérez ne compterait pas bouger son petit doigt pour le moment.

Pochettino laissé de côté par Pérez à cause de Mbappé ?