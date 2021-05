Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une voie royale pour Lautaro Martinez ?

Publié le 30 mai 2021 à 22h00 par A.C.

Champion d’Italie avec l’Inter, Lautaro Martinez intéresse les plus grands clubs d’Europe, dont le Real Madrid.

Il y a un an il a semblé être l’obsession du FC Barcelone, mais désormais Lautaro Martinez est dans le viseur du Real Madrid. L’attaquant serait l’un des rêves de Florentino Pérez avec Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain et la situation de l’Inter pourrait simplifier les choses. Le club milanais est obligé d’enregistrer un bénéfice de 80M€ minimum cet été et en Italie on assure que les meilleurs éléments de l'effectif devraient partir. C’est le cas de Lautaro Martinez, qui possède actuellement une des plus grosses valeurs marchandes, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 70M€.

Lautaro Martinez sacrifié par l’Inter ?