Mercato - Real Madrid : Les vérités de Karim Benzema sur le départ de Zidane !

Publié le 30 mai 2021 à 18h10 par La rédaction

Zinédine Zidane n'est plus l'entraîneur du Real Madrid depuis peu de temps et nombreux ont été les joueurs à lui rendre hommage. En conférence de presse, Karim Benzema s'est exprimé au sujet du coach Français.

Il y a quelques jours à peine, Zinédine Zidane quittait son poste du Real Madrid. Après avoir remporté trois Ligues des champions sur le banc des Merengue , l'entraîneur Français s'était vu adresser des messages de remerciements pour le travail accompli durant ces dernières saisons à Madrid. Et notamment ce message de Karim Benzema. : « Merci frerot pour tout ce que tu m’as apporté tant sur le plan collectif que personnel... Je suis fier et honoré d’avoir pu avancer et grandir auprès de l’homme que tu es. See you...»

« Je suis déçu qu'il parte du Real, c'est comme ça, la vie continue »