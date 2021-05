Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mbappé, le Real Madrid met toutes les chances de son côté !

Publié le 30 mai 2021 à 15h30 par T.M.

Cet été, le Real Madrid attend bien évidemment l’arrivée de Kylian Mbappé. Mais pour cela, Florentino Pérez devra se mettre d’accord avec le PSG, ce qui ne sera pas simple du tout. Et pour éviter de nuire à ses chances, le président merengue agirait en conséquence…

Sous l’impulsion d’un nouvel entraîneur, qui reste encore à déterminer, le Real Madrid va donc entamer sa grande révolution cet été. Cela va bouger au sein de l’effectif merengue et pour incarner ce nouveau projet, Florentino Pérez n’a qu’un nom en tête : Kylian Mbappé. Après avoir déjà manqué sa chance à plusieurs occasions avec le Français, le président madrilène serait aujourd’hui plus proche que jamais de le chiper au PSG. En effet, Mbappé semble déterminé à ne pas prolonger et étant sous contrat jusqu’en 2022, il pourrait forcer la main à la direction parisienne pour le laisser partir. Cependant, malgré ce danger qui guette le Qatar, rien ne dit que Kylian Mbappé verra la porte s’ouvrir cet été. Pour le Real Madrid, il faudra alors être très convaincant, notamment d’un point de vue financier, afin de faire céder Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Pour cela, Florentino Pérez pourra notamment s’appuyer sur ses relations cordiales avec la direction parisienne. Et jusqu’à parvenir à un accord avec le PSG, il aimerait qu’elles restent ainsi afin de ne pas se miner le terrain pour le transfert de Mbappé.

Ne pas froisser le PSG !