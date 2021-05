Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand chamboulement dans le dossier Mbappé !

Publié le 30 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Bien que le Real Madrid ait perdu Zinedine Zidane, les Merengue pourraient prochainement avoir un nouvel argument pour convaincre Kylian Mbappé.

À quelques jours du début de l’Euro, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché concernant son avenir au PSG. Cela fait maintenant de très longues semaines que les rumeurs se multiplient à propos de l’attaquant parisien. Entre prolonger ou partir, l’international français doit ainsi faire un choix et en cas de départ, tous les regards se tournent notamment vers le Real Madrid. Alors que Mbappé est la tête d’affiche souhaitée pour la révolution de la Casa Blanca, le départ de Zinedine Zidane pourrait avoir quelque chamboulé ce dossier. Mais un nouveau retournement de situation ne serait pas à exclure…

Campos, la clé ?