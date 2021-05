Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Pochettino et Mbappé, le Real Madrid aurait tranché !

Publié le 29 mai 2021 à 9h10 par Th.B.

Certes, le Real Madrid cultiverait le désir de nommer Mauricio Pochettino entraîneur du club merengue, mais pas au point de faire une croix sur Kylian Mbappé en se frottant au PSG pour le coach.

Malgré sa déclaration au site officiel du PSG jeudi au cours de laquelle il affichait ses ambitions au sein du club de la capitale qu’il a rejoint en janvier dernier, Mauricio Pochettino est déjà annoncé sur le départ. La presse anglaise via The Independent et The Athletic ont révélé un certain mal-être de l’Argentin et une potentielle volonté de Pochettino de revenir chez les Spurs . En Espagne, une nomination de l’entraîneur du PSG serait une possibilité si l’on en croit La Cuatro, Marca ou encore Goal España dans le cadre de la succession de Zinedine Zidane.

Le Real Madrid ne voudrait pas sacrifier Mbappé pour Pochettino