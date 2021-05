Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un recrutement XXL promis à Antonio Conte ?

Publié le 30 mai 2021 à 13h30 par T.M.

Zinedine Zidane ayant quitté son poste d’entraîneur, le Real Madrid lui cherche un remplaçant. Alors que les noms se multiplient, Antonio Conte semble être en haut de la liste. Et pour attirer celui qui a récemment quitté l’Inter Milan, Florentino Pérez serait prêt à mettre les petits plats dans les grands.

Pour cet été, Florentino Pérez a planifié une grosse révolution au Real Madrid. L’effectif madrilène devrait ainsi connaitre un énorme lifting, avec comme grande priorité Kylian Mbappé. Toutefois, ces dernières semaines, une grande inconnue entourait cette révolution : l’identité de l’entraîneur. Alors que Zinedine Zidane avait encore un an de contrat, il ne sera finalement pas à la baguette pour mener ce nouveau chapitre au sein de la Casa Blanca. En effet, le Real Madrid et Zizou se sont dernièrement séparés et désormais, chez les Merengue, la quête du nouvel entraîneur est lancée. Un poste pour lequel les noms de Mauricio Pochettino ou Raul reviennent avec insistance, mais selon les informations du 10sport.com, c’est Antonio Conte qui est en haut de la liste pour venir s’asseoir sur le banc du Bernabeu. Ayant dernièrement fait ses valises à l’Inter Milan, l’Italien pourrait donc rebondir au Real Madrid.

Le Real Madrid prêt à tout pour Antonio Conte !