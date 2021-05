Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bombe est lâchée sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 30 mai 2021 à 14h45 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question d’un départ de Mauricio Pochettino, 6 mois seulement après son arrivée au PSG. Et de l’autre côté des Pyrénées, on croit savoir que l’Argentin aurait bel et bien envie de s’en aller.

Restera, ne restera pas ? Après seulement 6 mois passés sur le banc du PSG, la question se pose déjà concernant l’avenir de Mauricio Pochettino. Nommé en janvier dernier, l’Argentin n’a pas vraiment réussi ses débuts, n’ayant pas réussi à remporter la Ligue des Champions et laissant filer le titre en Ligue 1. Cela a ainsi fragilisé Pochettino, qui n’apprécierait d’ailleurs pas forcément le fonctionnement au PSG.Tout cela aurait alors assombri son avenir au Parc des Princes. A peine arrivé, le natif de Murphy pourrait ainsi déjà s’en aller, soit pour faire son retour à Tottenham, soit pour aller au Real Madrid afin de remplacer Zinedine Zidane.

Pochettino veut partir !