Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour remplacer Pochettino !

Publié le 30 mai 2021 à 14h10 par A.C.

Arrivé cet hiver pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain a assisté ce samedi au sacre de Thomas Tuchel, qui a été écarté par Leonardo cet hiver. Mauricio Pochettino l’a remplacé, sans toutefois véritablement convaincre... et ça ne plait pas vraiment du côté de Doha. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que les propriétaires du PSG ne seraient pas du tout satisfaits du travail de Pochettino, qui a laissé filer le titre de champion de France cette saison. Ils pourraient donc le débarquer, alors que plusieurs grands noms sont actuellement disponibles...

Premiers contacts entre le PSG et Conte