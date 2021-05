Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rabiot prêt à quitter la Juventus ? Il répond !

Publié le 30 mai 2021 à 12h00 par A.C.

Arrivé en 2019 à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot est devenu un joueur important pour la Juventus au fil des derniers mois.

L’aventure italienne d’Adrien Rabiot a eu du mal à commencer. Après un départ controversé du Paris Saint-Germain en 2019, le milieu de terrain a en effet dû batailler pour s’imposer à la Juventus. Il semble toutefois avoir réussi à se faire une place de choix avec Andrea Pirlo... même si un possible départ a été récemment évoqué. Rabiot pourrait en effet rentrer dans une grosse opération entre la Juve et le FC Barcelone, concernant notamment son compatriote Ousmane Dembélé.

« Je me sens bien à la Juve et je ne vois pourquoi je devrais partir »