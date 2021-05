Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane se lâche sur son départ et tacle Florentino Pérez !

Publié le 31 mai 2021 à 8h30 par T.M. mis à jour le 31 mai 2021 à 8h41

Depuis le 27 mai, Zinedine Zidane n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Le Français a ainsi décidé de s’en aller et ce lundi, il s’est expliqué.

Revenu au Real Madrid en mars 2019, Zinedine Zidane aura donc fait ses valises deux ans plus tard. Alors que Zizou avait encore un an de contrat avec la Casa Blanca, il a finalement décidé de dire stop. Il faut dire que la saison n’a clairement pas été facile pour lui. Constamment mis sous pression, Zidane a dû jouer sa tête à de nombreuses reprises. Une pression qui était devenue insoutenable et le Français a ainsi décidé de s’arrêter là avec le Real Madrid. Et ce lundi, à l’occasion d’une lettre ouverte accordée à AS , Zinedine Zidane s’est expliqué.

« Je pars car je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin »