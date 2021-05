Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid abat la carte Benzema pour Mbappé !

Publié le 31 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Coéquipiers en Équipe de France depuis quelques jours, Kylian Mbappé et Karim Benzema pourraient aussi le devenir au Real Madrid. Le buteur merengue a ouvert la porte du club madrilène à l’attaquant du PSG.

Dans le cadre du mercato estival, le Real Madrid ferait du recrutement de Kylian Mbappé tout bonnement une priorité. Et il se pourrait bien que le club merengue fasse le ménage pour parvenir à ses fins. Eurosport UK assurait dernièrement que l’inclusion d’Eden Hazard dans l’opération serait une option bien que le joueur ne soit pas très emballé par l’idée de revenir en Ligue 1 dans un autre club que le LOSC avec lequel il a noué des liens forts lors de son passage. Et alors que l’attaquant du PSG n’a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu’en juin 2022, Karim Benzema a ouvert la porte du Real Madrid au numéro 7 du PSG.

« Il a toutes les qualités pour être un joueur du Real Madrid »