Mercato - PSG : Real Madrid, avenir... Cet énorme appel du pied de Benzema à Mbappé !

Publié le 30 mai 2021 à 21h45 par H.G. mis à jour le 30 mai 2021 à 21h49

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit toujours en pointillés au PSG, Karim Benzema lui a grandement ouvert les portes du Real Madrid.

L’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est toujours aussi incertain. En fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français pourrait être vendu cet été par le club de la capitale s’il n’accepte pas de prolonger son contrat, l’écurie parisienne n’ayant aucune intention de le voir filer libre un an plus tard. Pour l’heure, le PSG espère toujours convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau bail au sein du club de sa ville natale, mais le Real Madrid se tiendrait prêt en coulisses à sauter sur l’occasion pour le recruter s’il ne prolonge pas.

« Kylian Mbappé est le bienvenu à Madrid ! »