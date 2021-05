Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Alba… Un terrible ménage préparé par Laporta ?

Publié le 31 mai 2021 à 5h00 par T.M.

L’été va être mouvementé à Barcelone. Ayant besoin de renflouer les caisses, Joan Laporta pourrait d’ailleurs préparer un grand ménage.

Alors que la crise économique frappe de plein fouet les clubs européens, le FC Barcelone est l’un des clubs les plus touchés. Forcément, avec l’énorme dette du club catalan, cela n’aide pas Joan Laporta pour renouveler l’effectif du Barça. Et alors que le président blaugrana a de grandes ambitions pour son nouveau projet, il va falloir aller trouver de l’argent. Et pour cela, de nombreux joueurs devraient être poussés vers la sortie. Si des indésirables partiront, des cadres du FC Barcelone sont également annoncés sur le départ.

