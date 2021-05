Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de la presse espagnole sur Antoine Griezmann !

Publié le 30 mai 2021 à 13h15 par T.M.

Les noms des stars annoncées au PSG se multiplient. Et cet été, il pourrait notamment falloir s’attendre à une arrivée… d’Antoine Griezmann.

Après deux ans passés au FC Barcelone, Antoine Griezmann semble enfin réussir à surmonter ses difficultés d’adaptation. Les dernières sorties du Français avec le club catalan ont été satisfaisantes, toutefois, ce n’est pas sûr qu’on le revoit sous le maillot blaugrana. En effet, bien que Griezmann soit sous contrat jusqu’en 2024, un départ cet été est souvent évoqué. Un départ avant pour des raisons économiques afin d’assainir les comptes du Barça et permettre à Joan Laporta de réaliser ses plans sur le mercato.

Direction le PSG ?