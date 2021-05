Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ retentissant à prévoir au Barça ?

Publié le 30 mai 2021 à 10h00 par La rédaction

Légende du FC Barcelone, Sergio Busquets pourrait quitter le club catalan. Le milieu de terrain serait dans le viseur du Bayern Munich.

Depuis maintenant de très longues années, Sergio Busquets est la plaque tournante du milieu de terrain du FC Barcelone. Passé par La Masia , l’Espagnol n’a connu qu’un seul club au cours de sa carrière : le Barça. Après plus de 600 matchs sous le maillot blaugrana , le milieu de terrain s’est construit un palmarès incroyable, avec notamment 8 titres de champion d’Espagne et 3 Ligue des champions.

Une fin de carrière en Allemagne pour Busquets ?