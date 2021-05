Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi va toucher le jackpot !

Publié le 31 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

De plus en plus proche d’une arrivée au PSG où il est très attendu par Leonardo, Achraf Hakimi devrait toucher un salaire XXL dans la capitale.

Le PSG ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi auprès de l’AS Rome cet été (9M€), Leonardo est depuis plusieurs semaines en quête d’un nouveau latéral droit. Plusieurs options ont d’abord été étudiées comme Serge Aurier (Tottenham) et Hector Bellerin (Arsenal), mais c’est finalement Achraf Hakimi (Inter Milan) qui aurait trouvé un accord avec le PSG et devrait débarquer dans les prochaines semaines pour 60M€. Et le défenseur marocain serait déjà fixé sur son futur salaire…

6,5M€ par an au PSG pour Hakimi ?

Comme l’a révélé Paris Fans dimanche, Achraf Hakimi devrait signer un contrat de cinq ans au PSG avec un salaire fixe de 6,5M€ par an, hors bonus. Un joli petit pactole attendrait donc le latéral droit de l’Inter Milan au Parc des Princes, et reste désormais à savoir si cette opération sera rapidement officialisée par le PSG.