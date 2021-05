Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier et Campos réunis dans une destination improbable ?

Publié le 31 mai 2021 à 1h30 par A.D.

Alors qu'il a décidé de quitter le LOSC, Christophe Galtier serait suivi par de nombreux clubs, dont le Real Madrid. En quête d'un nouvel entraineur, Fenerbahçe serait également dans le coup pour le Français et lui aurait même déjà fait une proposition. Par ailleurs, le club turc voudrait aussi s'offrir les services de Luis Campos en tant que directeur sportif.

Auteur d'une saison brillante avec le LOSC, Christophe Galtier veut désormais tenter une toute nouvelle expérience. Comme il l'a annoncé lui-même, le technicien français a décidé de plier bagages et de quitter les Dogues cet été. Une information qui n'aurait pas échappée à plusieurs clubs, et notamment au Real Madrid. Orphelin de Zinedine Zidane, Florentino Pérez penserait à attirer Christophe Galtier vers la Maison-Blanche selon les dernières informations d'Edu Pidal, journaliste de la Onda Cero .

Christophe Galtier et Luis Campos attendus à Fenerbahçe ?