Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le verdict est tombé pour Sergio Ramos !

Publié le 31 mai 2021 à 9h30 par T.M.

Depuis plusieurs mois désormais, les questions se posent sur l’avenir de Sergio Ramos. Et visiblement, on connaitrait désormais le verdict.

A 35 ans, Sergio Ramos est essentiel pour le Real Madrid. Toutefois, les routes de chacun pourraient bien se séparer d’ici peu. En effet, l’Espagnol arrive en fin de contrat et une prolongation semble très loin, si ce n’est impossible. Discutant avec Florentino Pérez ce ce nouveau bail depuis plusieurs mois maintenant, Sergio Ramos n’avait pas les mêmes positions que son président. Quand l’un propose un an en plus, l’autre en réclame deux, tandis que la baisse de salaire de 10% ne passe également pas auprès du joueur merengue.

C’est fini pour Ramos !