Mercato - PSG : Serge Aurier prend position dans le feuilleton Pochettino !

Publié le 31 mai 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Ancien protégé de Mauricio Pochettino à Tottenham, Serge Aurier a lâché ses vérités sur le technicien argentin et estime qu’il montrera toutes ses qualités au PSG la saison prochaine. Mais son avenir est incertain…

Ces derniers jours, les spéculations ne cessent de s’accroître concernant un éventuel départ de Mauricio Pochettino cet été. L’entraîneur du PSG serait courtisé par Tottenham ainsi que le Real Madrid, et il envisagerait de claquer la porte en raison de ses rapports tendus en interne avec Leonardo : « Mauricio Pochettino a deux ans de contrat au PSG et on est très contents », a d’ailleurs clairement indiqué le directeur sportif brésilien dimanche soir l’avenir de Pochettino au PSG. Un discours clair, et Serge Aurier partage la position de Leonardo.

« On verra sa patte au PSG l’année prochaine »