Mercato - Barcelone : Le PSG est enfin fixé pour ce joueur du Barça !

En quête d'un nouvel arrière droit, Leonardo penserait à recruter Emerson Royal. Alors que le Barça voudrait encaisser un chèque d'au moins 25M€ pour son défenseur brésilien, le directeur sportif du PSG devrait se frotter au Bayern, à l'Inter, au Milan AC et à Arsenal sur ce dossier.

Alors qu'il ne compterait plus sur Alessandro Florenzi, Leonardo serait en quête d'un nouvel arrière droit. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait plusieurs cibles en tête pour pallier ce départ, et notamment Achraf Hakimi, Serge Aurier et Emerson Royal. En ce qui concerne le défenseur du Barça, Leonardo pourrait avoir une ouverture lors du prochain mercato estival. En grande difficulté sur le plan financier, le club catalan pourrait vendre Emerson Royal lors du prochain mercato estival, mais pas à n'importe quel prix.

Un transfert à 25M€ minimum pour Emerson Royal ?