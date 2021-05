Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 31 mai 2021 à 1h45 par La rédaction

Dans les petits papiers du PSG, Rodrigo De Paul pourrait quitter l'Udinese cet été. Mais les Parisiens vont devoir faire face à la concurrence de l'Atletico notamment.

Régulier dans ses performances depuis son arrivée en 2016 du côté d'Udinese, Rodrigo De Paul semble arriver en fin de cycle avec le club italien. Sur le départ après une saison réussie, le milieu offensif ne manquerait pas de prétendants, que ce soit en Italie ou ailleurs en Europe. À 27 ans, l'optique de disputer une Coupe d'Europe semble faire partie de ses ambitions. Un nouvel élan pourrait donc être donné à sa carrière à l'intersaison, et ce alors qu'il a parfois été évoqué du Paris Saint-Germain.

L'Atletico en pôle pour De Paul ?

Et d'après les informations de Nicolo Schira, l'Atlético de Madrid l'auraient érigé en priorité en transmettant une offre de 25M€ la semaine passée à l'Udinese pour s'attacher les services de Rodrigo De Paul. De plus, selon le journaliste italien, la Juventus et l'AC Milan seraient également intéressés, mais n'auraient pas encore fait d'offre. En clair, tout indique que le PSG va devoir composer avec une rude concurrence s'il entend passer à l'action de manière concrète pour le recruter. Pour rappel, l'Udinese réclamerait 40 M€ pour le laisser partir. À suivre...