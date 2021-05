Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme appel du pied lancé à Lionel Messi !

Publié le 31 mai 2021 à 1h00 par A.D.

Alors que Lionel Messi et Ronald Koeman seraient encore dans le flou quant à leur avenir, Federico Girotti a affiché un souhait fort. Comme l'a expliqué le jeune talent de River Plate, il aimerait voir La Pulga évoluer sous la houlette de Marcelo Gallardo. Selon la presse espagnole, le technicien argentin serait d'ailleurs dans les petits papiers du FC Barcelone.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait ne plus jamais porter le maillot du FC Barcelone. Tout comme La Pulga , Ronald Koeman pourrait également ne plus être au Barça à la reprise. En effet, Joan Laporta se poserait des questions sur l'avenir de son entraineur et aurait déjà plusieurs cibles en tête pour assurer sa succession dès cet été, et notamment Marcelo Gallardo, actuel entraineur de River Plate, selon les dernières informations de Sport.es . Lors d'un entretien accordé au programme Deportivo IP , Federico Girotti a reconnu qu'il aimerait voir son entraineur travailler aux côtés de Lionel Messi.

Marcelo Gallardo et Lionel Messi réunis au Barça ou à River Plate ?