Mercato - Barcelone : Un incroyable coup envisagé avec... Thierry Henry ?

Publié le 27 mai 2021 à 21h30 par La rédaction

Qui sera sur le banc du FC Barcelone l'an prochain ? L'avenir de Ronald Koeman est très incertain, et plusieurs noms apparaissent sur la short-list des dirigeants du Barça. Dont celui de Thierry Henry...

Alors que les relations apparaissent tendues au sein du FC Barcelone entre certains membres de la direction et l'actuel entraîneur Ronald Koeman, tout pousse à croire que le technicien hollandais pourrait faire ses valises et quitter le club une saison seulement après son arrivée. Et pour preuve, les dirigeants du Barça seraient déjà en quête de son successeur.

Henry, la surprise de Laporta ?