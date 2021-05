Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta passe à la vitesse supérieure pour Lionel Messi !

Publié le 27 mai 2021 à 17h00 par T.M.

A Barcelone, la prolongation de Lionel Messi est le gros dossier du moment. Et souhaitant conserver l’Argentin, Joan Laporta serait passé à l’action.

Alors que la saison est terminée et que Lionel Messi a rejoint l’Argentine pour disputer les rencontres internationales, son avenir au FC Barcelone n’est toujours résolu. Voyant son contrat avec le club catalan expirer à la fin du mois de juin, l’Argentin n’a encore rien décidé pour son avenir. Et plusieurs options s’offrent à lui pourtant. Alors que Joan Laporta va tout faire pour le convaincre de prolonger, le PSG ou encore Manchester City seraient à l’affût pour récupérer Messi. Mais le président du Barça n’entend pas laisser une chance à ses adversaires.

La balle est dans le camp de Messi !