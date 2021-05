Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà fixé pour ce joueur de Barcelone ?

Publié le 27 mai 2021 à 16h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM, Juan Miranda, prêté au Bétis cette saison, devrait poursuivre sa carrière au sein du club sévillan.

Arrivé lors du dernier mercato estival, Yuto Nagatomo voit son bail avec l’OM expirer en juin prochain. Le latéral gauche devrait quitter Marseille à l’issue de son contrat, même si la Provence annonce qu’un retournement de situation est possible notamment en cas de difficultés dans le recrutement. En effet, Pablo Longoria recherche un joueur sur le marché et aurait posé son regard en Espagne. Mundo Deportivo annonçait le 24 mai dernier que l’OM ciblait Juan Miranda, âgé de 21 ans et formé au FC Barcelone.

Juan Miranda va rejoindre le Bétis