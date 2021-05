Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation de taille sur l'avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 31 mai 2021 à 0h15 par La rédaction

Arrivé il y a moins de six mois à Paris, Mauricio Pochettino est annoncé dans plusieurs clubs en vue de la saison prochaine. Et les rumeurs à ce sujet ne viendraient pas de n'importe où...

Après un super parcours européen avec Tottenham en 2019, Mauricio Pochettino avait réussi à donner du crédit à sa carrière d'entraîneur. Cela a convaincu le PSG de le choisir comme étant le remplaçant de Thomas Tuchel, remercié en décembre dernier. Malheureusement pour Paris, les résultats n'ont pas été à la hauteur, et plusieurs rumeurs courent déjà au sujet d'un éventuel départ de l'Argentin du banc du PSG, et ce d'autant plus que Mauricio Pochettino n'entretiendrait pas une relation idyllique avec Leonardo.

Le clan Pochettino serait à l'origine des rumeurs !

Mais d'après les informations dévoilées par le journaliste Simone Rovera sur son compte twitter, le PSG n'aurait aucune intention de laisser partir Mauricio Pochettino du club. Selon lui, les rumeurs seraient fondées, mais celles-ci seraient orchestrées par le clan de l'entraîneur parisien. Preuve que celui-ci a bel et bien l'intention de plier bagage dès cet été, six mois seulement après son arrivée ? À suivre...