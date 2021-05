Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a fixé une énorme condition pour ce crack français !

Publié le 31 mai 2021 à 10h30 par A.D.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du FC Séville, Jules Kounde serait dans le collimateur du Real Madrid et du FC Barcelone. En grande difficulté sur le plan financier, le Barça n'aurait qu'une seule solution pour recruter le crack français : négocier un échange de joueurs avec le club andalou.

Très performant sous les couleurs du FC Séville, Jules Kounde aurait tapé dans l'oeil de Florentino Pérez. Alors qu'il pourrait perdre à la fois Sergio Ramos et Raphaël Varane cet été, le président du Real Madrid souhaiterait s'offrir les services du crack français. De son côté, Jules Kounde serait prêt à quitter le FC Séville pour rejoindre un top club européen et donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. « Je suis déjà dans un grand club, mais j’aimerais évoluer dans un club encore plus grand. On verra de quoi l’avenir sera fait, mais c’est quelque chose qui reste dans ma tête » , a confié le défenseur de 22 ans lors d'un entretien accordé à Téléfoot .

Le Barça à l'affût pour Jules Kounde, mais...