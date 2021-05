Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo plombé par Barcelone sur un dossier colossal ?

Publié le 31 mai 2021 à 9h45 par La rédaction

Si le PSG semble toujours intéressé par Gianluigi Donnarumma, le club parisien ne serait pas seul sur le dossier puisque le FC Barcelone envisage lui aussi de récupérer le jeune gardien du Milan AC.

Avec l’arrivée de Mike Maignan pour 15M€, l’AC Milan a d'ores et déjà acté le futur départ de Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat en juin, le gardien de but italien ne devrait donc pas prolonger et quittera libre son club formateur. C’est dans cette optique que Mino Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, aurait rencontré Leonardo selon les informations du journaliste Saber Desfarges. Malgré la présence de Keylor Navas, le PSG serait bel et bien intéressé par le gardien.

Le Barça lui aussi sur le dossier ?